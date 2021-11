Volleyball in Rostock : Herren des SV Warnemünde scheiden im DVV-Pokal-Achtelfinale aus

Dem SVW fiel es schwer, bei den starken Annahmen und Aufschlägen des Erstligisten SVG Lüneburg mitzuhalten. Trotzdem konnten die Küsten-Volleyballer im ersten Satz für lange Zeit mit den favorisierten Gästen mithalten.

Rostock | Am Sonnabend hatten die Volleyballer des SV Warnemünde, Siebenter der 2. Bundesliga Nord, im DVV-Pokal mit der SVG Lüneburg einen Erstligisten zu Gast. Der Außenseiter konnte für keine Überraschung sorgen und verlor vor 300 Zuschauern in der Ospa-Arena nach gut 66 Minuten mit 0:3 (17:25, 13:25, 16:25). In Teil eins der Partie hob sich der Favorit d...

