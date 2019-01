Historische Ansichten : Katholiken kämpften vergeblich um ihre Kirche

Den ersten Plan zur Sprengung 1969 konnte die Christusgemeinde verhindern - 1971 mussten sie dann doch ausziehen.

von Dr. Karsten Schröder

04. Januar 2019, 10:01 Uhr

Rostock | Dass die Christuskirche am Rostocker Schröderplatz den raumgreifenden Plänen für ein „sozialistisches Stadtzentrum“ würde weichen müssen, hatte die katholische Gemeinde schon sehr früh erkannt und sich energisch dagegen ausgesprochen. Erste Pläne zur Sprengung der Kirche 1969 konnten vereitelt werden. Auch die Frage eines Ersatzbaus für das Gotteshaus konnte man klären. Am Borenweg wurde die neue Christuskirche am 12. Juni 1971 eingeweiht. Die großspurigen Baupläne für das Stadtzentrum waren plötzlich vom Tisch. Nun stand die Kirche „nur“ noch einer neuen Straßenführung im Weg. Die Gemeinde und ihr Pfarrer Nikolaus Schnitzler, hier im Frühjahr 1971 bei einer Prozession hinter den Ministranten (mit Kopfbedeckung), kämpften weiter. Vergeblich: Am 10. Juni 1971 fand in der Kirche der letzte Gottesdienst statt, am Abend des 12. August 1971 lag sie in Schutt und Asche.