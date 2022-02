Warnemünde : An zwei Strandaufgängen werden neue Buhnen gesetzt

Um Küstenschutz und Werterhaltung geht es bei einer Maßnahme in Warnemünde, die eigentlich schon im vergangenen Jahr umgesetzt werden sollte. Allerdings war das zertifizierte Eukalyptus-Holz nicht rechtzeitig lieferbar.

Warnemünde | An den Strandaufgängen 23 und 26 in Warnemünde wird momentan mit schwerer Technik agiert. Die Firma Brünnich setzt im Auftrag des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) neue Buhnen. „Diese Maßnahme hatten wir bereits für das vergangene Jahr geplant, aber das Holz war nicht lieferbar“, so Dezernent Lars Tiepolt...

