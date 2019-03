„Kultur trifft Genuss“ : HMT-Schüler locken in Rostocks Restaurants

In der Rostocker Innenstadt trifft am 13. April Kultur auf Genuss. Neun Lokalitäten laden kunstinteressierte Gäste ein.

von Lennart Stahlberg

30. März 2019, 12:00 Uhr

Rostock | Schlemmen mit allen Sinnen und die ersten Frühlingsgefühle aufleben lassen heißt es am Sonnabend, 13. April, wenn in Rostock erneut Kultur auf Genuss trifft. Neun Lokalitäten laden ihre Gäste und alle Kunstinteressierten an diesem Abend ein, die ausgewählten Restaurants in der Innenstadt einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Jacques Wein-Depot feiert dabei in diesem Jahr seine Premiere. Elf Künstlergruppen der Hochschule für Musik und Theater (HMT) präsentieren den Gästen verschiedenste Darbietungen aus ihrem Repertoire. Der Lokschuppen und Otto's Restaurantschiff sind bereits ausverkauft. Für die anderen teilnehmenden Restaurants sind noch Tickets erhältlich.



Viel Zulauf zum Genussgipfel

„Unsere Eventmarke "Kultur trifft Genuss" hat sich mittlerweile als fester Bestandteil des jährlichen Veranstaltungskalenders etabliert. Immer mehr Gäste lassen sich die Genussgipfel im April und November als Stammgäste nicht entgehen", erklärt Matthias Fromm, Tourismusdirektor und Geschäftsführer von Rostock Marketing. Darüber hinaus gelinge es auch, neue Besucher vom Angebot zu begeistern. "In ganz besonderem Ambiente können sie sich kulinarisch verwöhnen lassen und dabei gleichzeitig beste Unterhaltung genießen“, betont Matthias Fromm.

Im halbstündigen Wechsel präsentieren die Nachwuchskünstler der HMT kurze Szenen und musikalische Interpretationen bekannter Werke. Dabei sind Stücke von Brahms und Händel aber auch modernere Songs gibt von Queen, Lady Gaga oder den Eurythmics. Dementsprechend biete das Wochenende mit "Kultur trifft Genuss" auch in der Nebensaison auswärtige Besucher die perfekte Gelegenheit, ein abwechslungsreiches Wochenende in Rostock zu verbringen“, ist Fromm überzeugt.

Thomas Ulrich

Mit von der Partie sind in diesem Jahr das Steigenberger Hotel Sonne mit ihrem Apollosaal, das Landhotel Rittmeister, Otto's Restaurantschiff, das Trihotel mit seinem Rocktheater, der Lockschuppen, das Brauhaus Trotzenburg, das Carlo 615, das Besitos sowie Jacques Weindepot.



Kooperation mit der HMT

Insgesamt 31 junge Frauen und Männer der Rostocker Hochschule für Musik und Theater zeigen an diesem Abend eigens auf das Format zugeschnittene Kostproben ihres künstlerischen Könnens. So präsentieren Lene-Brit Amtsberg und Katharina Wieben ihre Interpretationen moderner Popsongs von Lady Gaga und Dua Lipa. Karina Chalenk und Xuezhao Ma unterhalten ihr Publikum mit Saxophon und Klavier rein instrumental und haben sich dabei sowohl für klassische als auch jüngere Stücke entschieden.

Ähnlich kurzweilig geht es bei Isabella Nick und Pascal Marschar zu, die als Gesangs- und Gitarrenduo eingängige Songs beispielsweise von Julia Zahra mit „I blame it all on me“ performen. Während Cindy Ochott mit Gesang und Minsang Cho am Piano „Musik, Musik, Musik“ von Peter Kreuder und das „Schwipslied“ von Johann Strauß erklingen lassen, runden Marlene Witt und Tadashi Forck als Violincello-Duo das musikalische Angebot des Abends mit der Interpretation klassischer Stücke von Jean-Baptiste Barriere und Gabriel Koeppen ab.

Tickets sind ab sofort in den Tourist-Informationen Rostock und Warnemünde, im Pressezentrum Rostock, NNN-Ticketcenter oder online auf www.kultur-trifft-genuss.de erhältlich.

Neue Akzente setzen

„Kultur trifft Genuss“ ist eine Kooperation von Rostock Marketing und der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde sowie mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Rostock Marketing, Ideengeber dieses Veranstaltungsformates, hat seit seiner Gründung im Juni 2010 rund 400 Partner aus Hotellerie, Gastronomie und Dienstleistungsbranche gewonnen. Gemeinsam mit den regionalen Akteuren wird das touristische Marketing von Rostock weiter entwickelt und ausgebaut. Im Fokus steht dabei auch, die nebensaisonalen Aktivitäten mit neuen Akzenten und Angeboten zu stärken.