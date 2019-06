Sonderschau zum Sport : Warnemünder Heimatmuseum bereitet neue Ausstellung vor

Im Heimatmuseum Warnemünde laufen die Aufbauarbeiten für die neue Ausstellung über Sport. Sie eröffnet am 5. Juli.

von Sabine Schubert

12. Juni 2019, 10:00 Uhr

Warnemünde | Die spannende, erfolgreiche und wechselvolle Warnemünder Sportgeschichte, die sich bis zur Gründung eines Turnvereins im Jahre 1887 zurückverfolgen lässt, ist das Thema der neuen Sonderausstellung im Heimatmuseum.

Eröffnung ist zur Warnemünder Woche

Diese wird am 5. Juli um 17 Uhr traditionell zur Warnemünder Woche eröffnet. Nachdem die monatelangen Vorbereitungen und Recherchen, an denen maßgeblich Eckart Peters vom SV Warnemünde beteiligt war, abgeschlossen sind, wird der Altenteil des alten Fischerhauses in der Alexandrinenstraße 31 dafür hergerichtet. Anschließend sollen dort rund 50 Exponate wie Sportgeräte, Trikots, Sportanzüge, Medaillen, Urkunden, Pokale und Alben aus der Warnemünder Sportgeschichte ihren Platz finden. Außerdem wird es drei digitale Bilderrahmen mit Fotos von Sportereignissen geben, so beispielsweise Auszüge aus dem Album von Sonja Schröder, die 1963 mit den Turnerinnen der Betriebssportgemeinschaft Motor Warnowwerft Gold beim Turn- und Sportfest in Leipzig gewann.

Es gibt auch Hör-Stationen

Hinzu kommen einige Hör-Stationen zu den Themen Tennis, zu den Erfolgen des Ringers Joachim Grohmann und zur Leichtathletik. Über weitere, die Warnemünder Sportgeschichte prägende Persönlichkeiten wie Kirsten Emmelmann, geborene Siemon, oder Gerda Kleist erfahren Besucher interessante Geschichten.

6253 Besucher bei der letzten Ausstellung

„Auch wenn wir mit viel Engagement dabei sind, unsere neue Exposition vorzubereiten, erinnern wir gern noch einmal an die zu Ende gegangene Schau. Diese stand unter dem Motto ‚Warnemünde in alten Ansichten‘ und wurde vom 27. Oktober 2018 bis zum 2. Juni 2019 gezeigt", so Museumsleiter Christoph Wegner. "In diesem Zeitraum konnten wir im Heimatmuseum 6253 Besucher begrüßen, die sich sehr wahrscheinlich auch die alten Ansichten angeschaut haben“, freut sich Wegner über das große Interesse. Eine Broschüre zur Ausstellung unter dem gleichen Titel können Interessenten in der Buchhandlung Krakow Nachf. sowie im Museum weiterhin erwerben.