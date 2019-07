Jubiläumsflashmob : Verein will 600 Fitnessfans zusammenbringen

Der Verein Straßensport lädt zum Großgruppentraining in Form eines Flashmobs ein.

von NNN

15. Juli 2019, 17:53 Uhr

Rostock | Der Verein Straßensport lädt alle Sportbegeisterten und Fitnessfans zu einem Großgruppentraining in Form eines Fitnessflashmobs ein. Am Sonnabend, 10. August, um 16 Uhr, bieten sie bei der 29. Hanse Sail ein einmaliges und kostenloses Großgruppentraining direkt vor der großen Bühne auf der Haedgehalbinsel an.

Der Verein hat mit dem Veranstalter gewettet, dass die Mitglieder es schaffen, „im Rahmen des 600-jährigen Universitätsjubiläums die 600-Teilnehmer-Grenze zu knacken und gemeinsam eine schöne Trainingseinheit direkt auf der Hanse Sail zu erleben“, erklärt Dennis Pelikan. „Lasst uns die Stadt bewegen und zeigen, wie fit Rostock ist“. Wenn sie die Wette gewinnen, zahlt der Veranstalter 600 Euro, wenn sie verlieren, zahlen die Straßensportler die 600 am nächsten Tag in Form von Klimmzügen zurück – so die Abmachung.

Die Trainingseinheit wird musikalisch begleitet und moderiert. „Als weiteres Highlight wird unser Trainerteam auf die große LED-Leinwand der Bühne übertragen, sodass vor Ort jeder von gut sehen kann, was zu tun ist“, so Pelikan. Treffpunkt ist um 15.50 Uhr direkt vor der Bühne unter dem blauen Kran auf der Haedgehalbinsel im Stadthafen. Passende Sportkleidung ist erwünscht.

Linktipps:

Facebook



Video eines bisherigen Flashmobs