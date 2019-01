Klassischer Genuss : Winterserenade in der Altstadt

Am 12. Januar erhellt das klassische Programm der Winterserenade die Altstadt.

von Nicole Pätzold-Glaß

09. Januar 2019, 11:19 Uhr

Rostock | Am 12. Januar von 17 bis 22 Uhr erhellt die Winterserenade die Altstadt. Das Neujahrskonzert lädt Gäste ein, in einer klassischen Nacht mit Musik und Theater von Galerie zu Café, von Restaurant zur nächsten Kirche flanieren, um den im Stundentakt wiederholten Abendstücken zu lauschen. Jeder Besucher des Abends erwirbt eine Glasperle zum Preis, die den Eintritt zu allen teilnehmenden Orten gewährt und erstmals in 2019 auch mittels eines Begleitcoupons auch für die An- und Abreise mit dem Verkehrsverbund Warnow, also für den Öffentlichen Nahverkehr, gilt.

Zum 600-jährigen Universitätsgeburtstag werden die Perlen auf 600 Stück limitiert. Gemeinsam wird zum feierlichen Abschluss in der Nikolaikirche jubiliert.

Unter anderem treten auf N. Golubovic & A. Jordanovski (Geige, Gitarre) im Cafe à Rebour, A. Jentzsch (Klavierschule) im Pfarrhaus und ConViolinissimo bei der Küstencruiser GmbH in der Molkenstraße 7.

Vorverkauf: Im Pressezentrum, Neuer Markt 3, in den Tourismuszentralen Rostock und Warnemünde und den Verkaufsstellen der RSAG