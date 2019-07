Klimawandel : So will Rostock der Hitze entgegenwirken

Rahmenplan sieht mehr Stadtgrün vor. Mitarbeiter sollen Tätigkeit in die früheren Tagesstunden verlagern.

28. Juli 2019, 07:00 Uhr

Rostock | Der Klimawandel und seine Folgen sind auch in Rostock spürbar. Um die Auswirkungen zu meistern, entwickelt die Hansestadt Rostock seit 2012 einen Rahmenplan zur Anpassung an den Klimawandel und seit Oktober 2018 einen eigenen Hitzeaktionsplan. Er soll noch in diesem Jahr fertig werden.

Mitarbeiter sollen früher in den Tag starten

Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollen beispielsweise an besonders heißen Tagen in den früheren, kühlen Tagesstunden ihre Tätigkeit beginnen. Ihnen wird kostenlos Trinkwasser bereitgestellt. Auch die Stadtbäume, insbesondere die Jungbäume und Neuanpflanzungen, werden zusätzlich bewässert. Zu den rund 100 angebrachten Wassersäcken im vergangenen Jahr kommen in diesem Jahr 50 dazu.

Auch 2019 scheint ein Jahr der Hitzeextreme zu werden. Holger Matthäus (Grüne), Umweltsenator der Hansestadt Rostock

"Seit dem Sommer 2018 ist insbesondere der Umgang mit der Hitze in der Stadt eine große Herausforderung", sagt der zuständige Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Der trockene Sommer 2018 hatte in Rostock zur Folge, dass es insgesamt zu sieben Großbränden, unter anderem in mehreren Rostocker Abfallbehandlungsanlagen, kam. Der Trinkwasserverbrauch erreichte mit 188 Litern pro Einwohner einen Rekordverbrauch. Zum Vergleich: Der Mittelwert lag 2017 bei 123 Litern pro Einwohner.



Mehr Stadtgrün für bessere Luft

"Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen, um unsere menschliche Gesundheit und die Natur zu schützen und unsere städtische Infrastruktur hitze- und trockenheitsverträglich anzupassen“, so Matthäus weiter. Zukünftig müsse das Stadtklima durch Begrünung und Beschattung vorangetrieben werden, beispielsweise durch Dach- und Fassadenbegrünungen. Ebenso wichtig sei die Freihaltung von Frischluftschneisen.

Die regionalen Klimainformationen, die für Rostock seit Januar 2019 vorliegen, lassen einen Anstieg der mittleren Jahrestemperatur für alle Jahreszeiten erkennen. Im Extremfall könnte sich die Anzahl der Sommertage mit einer Tagestemperatur über 25 Grad Celsius verdoppeln und die der Hitzetage über 30 Grad Celsius verdreifachen.

Wertvolle Tipps, wie sich jeder vor Hitze schützen kann, wurden vom Umweltbundesamt in einem "Hitze-Knigge" zusammengefasst.