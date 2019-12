Kontrolle in Rostock : Polizei schnappt gleich fünf auf einen Streich

Bei Kontrollen im Seehafen werden mehrere Autos wegen des gleichen Verstoßes aus dem Verkehr gezogen.

von NNN

05. Dezember 2019, 09:49 Uhr

Rostock | Ordentlich zu tun hatten die Bundespolizisten bei einer Kontrolle Mittwochmorgen im Seehafen. Gleich fünf Fahrzeuge fielen den Beamten auf. Und alle wegen des gleichen Grunds. Die Autos waren nur mit befristeten norwegischen Kennzeichen ausgestattet. Wie die fünf Fahrzeugführer den Polizisten erklärter, hatten sie diese in Norwegen gekauft und wollten sie nun in ihr Heimatland überführen. Dafür hätten die Fahrer auch die entsprechenden Papiere bei den norwegischen Behörden beantragt. Was sie aber dabei nicht bedachten, war, dass die befristeten Kennzeichen nur in Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark zugelassen sind und nur für diese Länder auch eine erforderliche Versicherung für die Fahrzeuge bestand.

Entsprechende weitergehende Versicherunsgnachweise konnten die Kontrollierten den Polizisten nicht vorlegen, weswegen ihnen erst einmal die Weiterreise untersagt wurde und die Angelegenheit an die Beamten des Polizeireviers Dierkow übergeben wurde. Diese leiteten schließlich gegen alle fünf ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Ausländerhaftpflichtgesetz ein. Zudem mussten die sie eine Strafe von insgesamt 1200 Euro zahlen. Erst nachdem die Kontrollierten einen entsprechenden Versicherungsnachweis vorlegen konnten, durften sie ihre Reise fortsetzen.