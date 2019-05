Konzert in Rostock : Herman van Veen begeistert an allen Instrumenten

Im Programm "Neue Saiten" singt Herman van Veen in der Stadthalle vor rund 1600 Besucher in verschiedenen Sprachen.

von Georg Scharnweber

22. Mai 2019, 22:23 Uhr

Rostock | Mit seinem Programm "Neue Saiten" hat Herman van Veen am Mittwoch in der Rostocker Stadthalle rund 1600 Besucher begeistert. Nahezu virtuos spielte der Niederländer auf mehreren Instrumenten und sang in verschiedenen Sprachen. Begleitet wurde er von einer hochklassigen Band sowie Gitarristin Edith Leerkes, Geigerin Jannemien Cnossen, der Percussionistin Wieke Garcia und dem jungen virtuosen Bassisten Kees Dijkstra.