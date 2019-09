Hohe Düne : Kramp-Karrenbauer zum Antrittsbesuch bei Marine in Rostock

Für einen Tag wird die Verteidigungsministerin beim 1. Korvettengeschwader an Bord der "Oldenburg" zu Gast sein.

von Joachim Mangler

26. September 2019, 13:26 Uhr

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist soeben in Rostock zum Antrittsbesuch bei der Deutschen Marine und dem 1. Korvettengeschwader eingetroffen. Die Marine will dabei einen Teil ihrer Arbeit auf der Ostsee vorführen.

Weiterlesen: Bundesministerin besucht Marine

Dazu werden die Korvetten „Oldenburg“ und „Magdeburg“ unter anderem ein Seeversorgungsmanöver demonstrieren. Auch die Abwehr eines simulierten Luftangriffs durch zwei Eurofighter soll gezeigt werden.

Begrüßung durch den Inspekteur der Marine

Kramp-Karrenbauer wurde mit einem Hubschrauber vom „Typ “Sea King„ MK 41 an Bord der "Oldenburg" gebracht. Das 1. Korvettengeschwader umfasst fünf Schiffe, die weltweit etwa in Küstengewässern eingesetzt werden können. Im September 2017 wurde der Bau fünf weiterer Korvetten bis 2025 in Auftrag gegeben.