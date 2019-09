Ölabwehr in Kühlungsborn : Mehr als 80 Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Im Bootshafen und Strandbereich von Kühlungsborn üben Behörden und Organisationen die Zusammenarbeit bei einem Ölunfall.

von Anja Engel

14. September 2019, 15:43 Uhr

Kühlungsborn | Um 8 Uhr in der Früh haben sich bereits alle verfügbaren Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes (THW), der freiwilligen Feuerwehr sowie die Vertreter der zuständigen Behörden zur Einsatzbesprechung im Versorgungszelt am Kühlungsborner Bootshafen versammelt. Im Bereich der Wassertankstelle des Hafenbeckens verliert ein havariertes Schiff Betriebsstoffe, doch nicht nur das - aus einem verunfallten Einsatzfahrzeug treten im Badebereich ebenfalls Treibstoffe aus.

Anja Engel

Nach einer kurzen Einweisung machen sich die Männer und Frauen auf dem Weg zum Hafen und Strand und beginnen, die Schadstoffaustritte sowohl auf dem Wasser als auch am Strand zu bekämpfen. Was aussah wie ein Ernstfall, war in Wirklichkeit eine Übung, bei der am Sonnabend Behörden und Organisationen gemeinsam die Bekämpfung eines Ölunfalls probten. "Alle zwei Jahre wird eine solche Übung mit dem Landkreis Rostock, dem THW, der Feuerwehr und dem Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALU MM) durchgeführt", erklärt Mayk Tessin.

Anja Engel





Zusammenarbeit und Koordination verbessern

"Es geht darum, zu schauen, wie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den einzelnen beteiligten Organisationen funktioniert und wie das Handling gegebenenfalls verbessert werden kann", ergänzt der Leiter der Brandschutzstelle des Landkreises Rostock. "Das ist ungemein wichtig, falls es wirklich mal zu so einer Situation kommen sollte." Neben der Erprobung des Zusammenwirkens und der Koordination, lag der Schwerpunkt der Übung auch in der Beherrschung der Gerätschaften.

Mit Ölsperren, Spezialtechnik zur Ölaufnahme sowie Reinigungstechnik versuchten die 69 Einsatzkräfte die Ausbreitung des Öls zu verhindern und das Wasser sowie den Strand von Schadstoffen zu befreien. "Wir haben einen Skimmer, einen Mopmatic und erstmalig eine Dekontaminierungs-Einheit, die die Helfer nach dem Einsatz von eventuellen gefährlichen Stoffen befreien soll, vor Ort", erklärt Tessin.

Anja Engel





Richtiges Handling der Spezialtechnik

Der sogenannte Skimmer saugt das Öl von der Wasseroberfläche ab und leitet dieses in Spezialbehälter ab. Bei dem Mopmatic wird eine ölaufnehmende und wasserabweisende Mopkordel in dem von Betriebsstoffen verschmutzten Bereich ausgelegt. Nach der Ölaufnahme wird die Kordel durch eine Antriebswalze und zwei Andrucksrollen ausgepresst und die Stoffe im Anschluss fachgerecht entsorgt.

Von der am Hafen aufgebauten mobilen Einsatzleitstelle aus wurde die Durchführung und die Verwendung der Geräte überwacht und mit Beratern sowie den Einsatzleitern der verschiedenen Einheiten abgestimmt. "Wir schaffen hier heute neben einer besseren Zusammenarbeit der Kräfte auch ein Vertrauen untereinander und zur Einsatzleitung", betont Lutz Klingbeil, zuständiger Dezernent vom StALU MM.

Anja Engel





Anja Engel





Umweltbelastungen und Auswirkungen minimieren

Hintergrund der Übung sind der zunehmende Schiffsverkehr auf der Ostsee, aber auch immer wieder auftretende kleinere Havarien in den Sportboothäfen. "Hier in Kühlungsborn hatten wir schon des Öfteren mit Schadstoffunfällen zu tun. Aber zum Glück immer im kleinen Rahmen", erklärt Tessin. Doch auch jeder kleine derartiger Unfall belastest die Umwelt. Um die Auswirkungen zu minimieren und eine effektive Bekämpfung zu gewährleisten, arbeiten die Landkreise, Kommunen und Küstenländer eng zusammen und proben regelmäßig den Ernstfall. "In erster Linie geht es bei solchen Situationen darum, gemeinsam schnellstmöglich und gut überlegt vorzugehen", erklärt Dörte Kolbow, Abteilungsleiterin für Naturschutz, Wasser und Boden des StALU MM.