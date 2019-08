Laage : Polizei macht erheblichen Drogenfund

Einen Ermittlungserfolg konnten die Beamten in Laage vorweisen. Sie fanden unter anderem 55 Kilo Marihuana.

von NNN

15. August 2019, 12:13 Uhr

Laage | Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat am Mittwoch insgesamt 55 Kilogramm Marihuana, dreieinhalb Kilogramm Kokain und neun Kilogramm Ecstasy mit einem Straßenverkaufswert von etwa 700.000 Euro in Laage beschlagnahmt.

Kriminalpolizeiinspektion Rostock

Gleichzeitig wurde im ländlichen Umfeld der Stadt die Wohnung eines 36-jährigen Mannes durchsucht, dem der Handel mit Betäubungsmitteln in erheblicher Menge vorgeworfen wird. Vorausgegangene Ermittlungen führten die Beamten zu dem Tatverdächtigen. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Haftrichterin in Güstrow vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock wurde daraufhin ein Haftbefehl erlassen. Der bis dahin polizeilich nicht auffällige Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft und muss mit einer langen Haftstrafe rechnen.