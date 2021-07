Leichtathletik : Lia Flotow gewinnt im Foto-Finish Meistertitel im Hürdensprint

Hürdensprinterin Lia Flotow vom 1. LAV Rostock hat mit dem Titelgewinn in der U18 für die erste große Positiv-Überraschung aus Gastgebersicht bei den deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten in Rostock gesorgt.

Rostock | Bei den deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten in Rostock hat Lia Flotow vom 1. LAV Rostock am Sonnabend für den ersten Gold-Jubel der Gastgeber gesorgt. In 13,59 Sekunden gewann die 17-Jährige in einem Foto-Finish überraschend den Meistertitel über die 100 Meter Hürden der U18-Mädchen mit einer Hundertselsekunde Vorsprung vor Pia Meßing (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.