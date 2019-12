Messe in Rostock : Viva Touristika zeigt Reisetrends

Zeitgleich findet in der Hanse Messe Schmarl die Messe Fahrrad Rostock statt.

von dpa

11. Dezember 2019, 15:21 Uhr

Rostock | Mit einem breiten Angebot an Reisezielen, Fahrrädern und Informationen will die dreitägige Doppelmesse Viva Touristika und Messe Fahrrad Rostock Mitte Januar ihre Besucher in der Hansestadt unterhalten. "Ob Sonne und Meer, Berge und Natur oder Städte und Kultur - für jeden Geschmack ist etwas dabei", sagte Organisator Frank Baumann am Mittwoch in Rostock. In der Hanse Messe in Schmarl, Zur Hansemesse 1-2, präsentieren sich Ferienregionen, Reiseveranstalter, Flughäfen und Freizeiteinrichtungen.

Auch die Fahrradfreunde können sich auf ein großes Angebot an Marken und Modellen freuen. Alle Räder können auf einem 1200 Quadratmeter großen Parcours Probe gefahren werden. Zum Ausstellerprofil zähle auch der Bereich Camping/Caravaning. Diese individuelle Urlaubsform runde das Profil einer Reisemesse ab, sagte Baumann.