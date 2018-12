Messerangriff in Rostock : Lobbi kritisiert Bewährungsstrafen

Landesweite Opferberatung

Beistand und Information für

Betroffene rechter Gewalt in MV Der Verein LOBBI unterstützt parteiisch die Betroffenen rechter Gewalt, sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Opferperspektive und thematisiert den gesellschaftlichen Kontext der Angriffe. Die LOBBI will damit einen wirksamen Beitrag leisten, für ein gesellschaftliches Klima der Anerkennung und Gleichberechtigung, in dem rechten, rassistischen und antisemitischen Diskriminierungen entgegengetreten wird. Die LOBBI wurde 2001 gegründet. Derzeit arbeiten vier hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeit in dem Verein - unterstützt von Ehrenamtlichen.