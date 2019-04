Interview zur Mittelmole : Warnemünder beharren auf dem Zehn-Punkte-Plan

In der Ortsbeiratssitzung am 9. April geht es um die Beschlussvorlage zur Mittelmole. Vorsitzender erklärt die Dramatik.

von Maria Pistor

09. April 2019, 10:30 Uhr

Warnemünde | Auf der Tagesordnung der Ortsbeiratssitzung am Dienstag steht der Beschluss über die Zielstellungen bei der Erarbeitung des Entwurfs für den B-Plan Mittelmole. Mit Vorsitzendem Alexander Prechtel (CDU) sprach NNN-Redakteurin Maria Pistor.

Die Warnemünder fordern die Einhaltung des Zehn-Punkte-Planes – gerade bei den Geschosshöhen und der Intensität der Bebauung. Wie geht der Ortsbeirat damit um?

Alexander Prechtel: Das muss man sehen. Man muss wissen, der Zehn-Punkte-Plan war die Forderung der Warnemünder als Reaktion auf die Wünsche der Wiro. Dieser Zehn-Punkte-Plan ist kein Kompromiss gewesen – aber es ist nicht abwegig, in bestimmten Punkten einen Kompromiss einzugehen. Das heißt aber nicht, dass man in allem nachgeben muss. Es geht darum, einen vernünftigen Weg zu finden. Da hat die Wiro jahrelang geblockt, seit 2014 ist nichts passiert, wir haben auch die Bürgerschaft angemahnt und das Gespräch gesucht. Es ist nie etwas beschlossen worden. Es ging darum, auszuloten, was geht und was nicht. Das ist die Situation. So wie die Beschlussvorlage vorgelegt worden ist, bin ich überzeugt, dass der Ortsbeirat sie so nicht beschließen wird.

Mit welcher Reaktion rechnen Sie im Ortsbeirat?

Ich kann auf alle Fälle sagen: Einige Punkte der Beschlussvorlage sind nicht in Ordnung. Eins muss man sagen, von den geforderten zehn Punkten ist ein erheblicher Teil zugesagt. Andere lassen Hintertürchen auf. Ich denke nur, so wie die Beschlussvorlage ist, werden wir nicht einfach so abnicken.

Es wurde kürzlich von Warnemündern die mangelhafte Bürgerbeteiligung kritisiert... Was sagen Sie dazu?

Das ist richtig. Das sehen wir ganz genauso. Zwischen 2014 bis 2018 ist praktisch nichts geschehen in dem Punkt.

Ist es aus Ihrer Sicht möglich, dass die Beplanung der Sportschule parallel beginnt, damit die Fördermittel nicht verfallen?

Wir können nicht über etwas beschließen, das nicht Teil der Beschlussvorlage ist. Aber wir müssen das Thema Sportschule im Hinterkopf haben. Wir wollen die Sportschule, da gibt es verschiedene Lösungen.

Was beschäftigt Sie noch?

Dass uns Gemauschel unterstellt wird. Das finde ich unfair. Dabei haben wir mit dem Zehn-Punkte-Plan versucht, zu retten, was zu retten ist. Im politischen Geschäft gehört es dazu, dass man im Notfall auch zähneknirschend Kompromisse eingeht. Nur stellt sich die Frage: Was ist ein Kompromiss, den man noch eingehen kann und wo beginnt die rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Ich hoffe, dass es diszipliniert verläuft.