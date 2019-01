Mitternachtseislaufen : Fast 1000 begeisterte Besucher

Angebot der Eishalle kommt gut bei den Rostockern an. Nächste Chance am 2. Februar.

von NNN

06. Januar 2019, 12:31 Uhr

Rostock | Großer Andrang in der Schillingallee: Knapp 1000 Besucher haben es sich in der Nacht zu gestern nicht nehmen lassen, am Mitternachtseislaufen in der Eishalle teilzunehmen. Mitten drin in der Masse waren auch die gut gelaunten Johanna, Pauline, Nele, Janine, Lea und Leoni (v. l.). Sie genossen es, Runde um Runde auf der Fläche zu drehen, auf der auch die Eishockeyspieler der Piranhas ihre Heimspiele austragen. Dazu gab es buntes Licht, musikalische Begleitung und jede Menge glückliche Gesichter der Läufer. Das nächste Mitternachtseislaufen findet am 2. Februar statt.