Mobilität : Wohnungsgenossenschaft unterstützt Carsharing

WGSH stellt junger Firma Stellplätze vor ihren Häusern und gewährt ihren Mitgliedern dafür Vorteile beim Mieten.

von NNN

26. November 2018, 09:38 Uhr

Rostock | Die Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen Rostock (WGSH) kooperiert mit dem Rostocker Carsharing-Anbieter Your Car, um den Mitgliedern Vorteile zu eröffnen, wie Sprecher Matthias Leutzow erklärt.

„Wir kümmern uns um Anschaffung, Werkstatt, Versicherungen und so weiter, unsere Kunden müssen nur einsteigen und fahren“, sagt Jakob Richter von Your Car. Der setzt, in Kooperation mit den Stadtwerken Rostock, zudem vor allem auf Erdgasfahrzeuge, „weil Bio-Erdgas erheblich umweltfreundlicher und billiger ist als Diesel und Benzin.“ Die WGSH sei der Empfehlung der Stadtwerke, mit Your Car zusammenzuarbeiten, gefolgt, so WGSH-Vorstand Roland Blank. Die Firma suchte Stellplätze für neue Autos. Zwei Plätze konnte die WGSH direkt anbieten: vor einem ihrer Häuser in der Lomonossowstraße 26 – 29 in der Südstadt und auf dem Großparkplatz in der Rigaer Straße in Lütten Klein. Für die Zukunft ist geplant weitere Stellplätze in anderen Stadtteilen zur Verfügung zu stellen“, so WGSH-Vorstand Roland Blank. Genossenschaftsmitglieder zahlen weniger für das Mieten der Wagen.