Nachbau der "Marie" : Ein Votivschiff aus dem 3D-Drucker

Nachbau der "Marie" wird für eine Schifffahrtsausstellung vermessen und als Modell nachgebaut

von Lennart Stahlberg

29. März 2019, 17:15 Uhr

Warnemünde | Ganz vorsichtig wird die hölzerne Dreimastbark „Marie“ aus dem Seitenschiff der Warnemünder Kirche abgehängt. Dann wird der Nachbau der „Johannes Keppler“ ganz vorsichtig mit einem Pinseln entstaubt. Den hat Kathrin Möller, die Leiterin des Schifffahrtsmuseums, extra dafür mitgebracht. Denn das Schiff soll sicher aufgestellt und mit einem 3D-Scanner abfotografiert werden.

Das macht Student Stefan Pache im Rahmen seiner Bachelorarbeit. Er stammt von der Fraunhofer Einrichtung für Großstrukturen in der Produktionstechnik. Später wird man durch diese Fotos und Dokumentation das ganze Schiff von allen Seiten am Computer ansehen können. Die „Marie“ ist baugleich wie die „Johannes Keppler“ und die soll eine ganz wichtige Rolle in der neuen Schifffahrtsausstellung spielen.

Ein Geschenk von Stephan Jantzen

Der Nachbau der Dreimastbark wird quasi der Hauptheld eines großen Ausstellungsabschnittes über die Seefahrt des 19. Jahrhunderts“, schwärmt die Museumsleiterin. Von diesem Schiff gibt es viele Informationen vom Reeder Ernst Brockelmann, die „Marie“ wurde von 1856 von Heinrich Rickmann gebaut. „Es ist viel dokumentiert worden, so dass es unzählige Informationen rund um das Schiff geben wird“, so Möller.

„Das Votivschiff war ein Geschenk von Stephan Jantzen an die Kirche Warnemünde für die Bewahrung auf hoher See, dass er und seine Frau Marie sowie Sohn Valerius nach einer turbulenten Schiffsreise wieder heil zurück gekehrt sind“, ergänzt Pastor Harry Moritz. Was viele nicht wissen: In der Vorgängerkirche war Lotenskapitän Stephan Jantzen sogar Kirchenältester. „Es ist schön, dass es diese Möglichkeiten gibt, aus diesem Kunstgegenstand mithilfe der 3D-Technik einen Nachbau zu realisieren“, freut sich Möller.

Ein Schiff zum Anfassen

„So ein 3D-Projekt birgt gegenüber alten Museumsstücken den Vorteil, das die Besucher das Schiff später auch anfassen können“, sagt Museums-Chefin Möller. Sie ist mit Seniorprofessor Martin-Christoph Wanner von der Fraunhofer Einrichtung für Großstrukturen in der Produktionstechnik auf die Idee gekommen. Er hat den Kontakt vermittelt zwischen der Museumsleiterin und dem Bachelor-Studenten vermittelt.

Bis das neue Schiff vermessen, als Modell im Computer und später als 3D-Druck gebaut ist und in der Ausstellung hängt, vergeht noch Zeit. ‚„2021 wird es in der Ausstellung hängen“, vermutet Möller.

Im Anschluss an die Vermessung wird das Schiff am Montag wieder an seinen angestammten Platz im Kirchenschiff gehängt.