Im Nordosten von Rostock : Unbekannte brechen 86 Briefkästen auf

Unbekannte brechen 86 Briefkästen im Nordosten auf. Hatten es die Diebe auf Weihnachtspost abgesehen?

von NNN

17. Dezember 2018, 15:35 Uhr

Rostock | Waren die Täter auf der Suche nach Weihnachtspost mit Geldscheinen? Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden in den Stadtteilen Dierkow und Toitenwinkel 86 Briefkästen aufgebrochen oder beschädigt, informiert die Polizei.

Die bislang unbekannten Täter hatten dabei nicht nur die frei zugänglichen Hausbriefkastenanlagen aufgebrochen, sondern hatten sich auch gewaltsam Zutritt in die Hausflure verschafft. Teils mit brachialer Gewalt öffneten sie hier die Briefkästen.

Zum tatsächlich erlangten Diebesgut und zum Sachschaden können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren, die jetzt ausgewertet werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Möglicherweise haben Zeugen am vergangenen Wochenende (15. bis 16. Dezember) in der Jawaharlal-Nehru-Straße, der Philipp-Brandin-Straße oder der Martin-Niemöller-Straße Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten.

Hinweise an den Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.