Wünschewagen : Ostseesparkasse verdreifacht Spendensumme

Ospa-Vorstand Karsten Pannwitt zückt entschlossen den Stift und zaubert vor die 500 kurzerhand eine 1.

von Anja Engel

18. Dezember 2018, 13:43 Uhr

Rostock | Kurzerhand werden aus 500 Euro mal schnell 1500 Euro. Bei der gestrigen Spendenübergabe der Ostseesparkasse an den ASB Wünschewagen hat Ospa-Vorstand Karsten Pannwitt großes Herz bewiesen und den Betrag spontan verdreifacht. „Wir geben das ganze Jahr über gerne", so Pannwitt. Gerade zu Weihnachten sei es wichtig, Menschen zu unterstützen. Beim Wünschewagen-Projekt wird Todkranken der letzte Wunsch erfüllt. "Mit der Spende möchten wir Leser motivieren, sich ebenfalls noch großzügig zu zeigen“, so der Vorstand. Dank dieser Spende und zahlreichen weiteren Spenden konnte gestern bereits die Schwelle zum sechsstelligen Bereich überschritten werden. Aktuell sind 108.918,55 Euro auf dem Konto.