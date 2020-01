Personalie in Rostock : Neue Finanzamt-Vorsteherin tritt Amt an

Damit hat die größte Finanzbehörde des Landes nun erstmals eine Frau an der Spitze.

Das Finanzamt Rostock hat eine neue Vorsteherin. Am Montag ist Julia Freudenberg durch Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) offiziell in ihr neues Amt eingeführt worden. Sie war zuvor als Vorsteherin des Finanzamtes in Wismar tätig.

Als Leiterein der Behörde in der Hansestadt trägt die Juristin laut Ministerium künftig Verantwortung für rund 370 Mitarbeiter. Damit ist das Rostocker Finanzamt nicht nur personell das größte im Land, sondern auch das mit dem größten Steueraufkommen. Mehr als ein Viertel der Steuern in MV werden in der Hansestadt eingenommen, da die Dienststelle auch die Sonderzuständigkeit für Konzerne und Großbetriebe besitzt.

Freudenberg, so der Finanzminister, habe in der Vergangenheit unter anderem bei der Besteuerung der Renten im Ausland wichtige Weichen in der Steuerverwaltung des Landes gestellt. "Dass wir die Besteuerung der Auslandsrentner heute stellvertretend für alle Bundesländer in Neubrandenburg vornehmen und damit wichtige Arbeitsplätze im Land gehalten haben, ist auch dem Einsatz von Julia Freudenberg zu verdanken."

Freudenberg folgt auf Ait Stapelfeld und ist die erste Frau an der Spitze des Finanzamts Rostock.