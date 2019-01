Pflege : Außenstelle Südstadt ist nun eigenständiger Stützpunkt

Die Beratungsstelle in der Rostocker Südstadt ist jetzt ein eigener Pflegestützpunkt.

von NNN

09. Januar 2019, 10:20 Uhr

Rostock | Seit Beginn des Jahres 2019 gibt es zwei Pflegestützpunkte in Rostock. Im Juni 2011 wurde in Lütten Klein der erste Pflegestützpunkt der Stadt eröffnet. Zwei Jahre später folgte die Einrichtung einer Außenstelle in der Südstadt. Jetzt wird aus dieser Beratungsstelle offiziell ein eigenständiger zweiter Pflegestützpunkt.



„Wir stellen tagtäglich in unserer Stadt einen extrem hohen Beratungsbedarf rund um das Thema Pflege fest, Tendenz steigend“, betont Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). „Um die häusliche und ambulante Pflege in unserer Stadt vor Ort weiter zu stärken, müssen wir uns mit unseren Partnern in der Stadt noch stärker vernetzen. Mit zwei eigenständigen Pflegestützpunkten können wir diese Aufgaben wesentlich flexibler bewältigen.“

Die Mehrzahl der pflegebedürftigen Personen in Rostock wird zu Hause betreut – entweder ausschließlich durch Angehörige oder mit Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes. Besonders die pflegenden Angehörigen, die oft an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit sind, brauchen kompetente und unabhängige Beratungs- und Hilfsangebote. Aufgabe der Pflegestützpunkte ist es, Betroffenen und ihren Angehörigen eine zentrale Anlaufstelle und eine unabhängige Beratung zu bieten. Dies mit dem Ziel, Leistungen besser am tatsächlichen Bedarf auszurichten. Die Teams der Pflegestützpunkte sind auch darauf eingestellt, Bürger bei Bedarf zu Hause zu besuchen. So können auch in den eigenen vier Wänden alle notwendigen Gespräche geführt.

„Die Experten der Pflegestützpunkte kennen die Stadt und die Stadtteile bestens“, sagt Frank Ahrend, Mitglied der Geschäftsleitung bei der AOK Nordost. „In Rostock ist heute schon eine große Anzahl von Personen auf Pflegehilfe angewiesen und diese Zahl wird in naher Zukunft noch weiter steigen. Jetzt kann der Pflegestützpunkt in Südstadt eigenständig wirken und den steigenden Bedarf an Unterstützung noch gezielter im Süden der Stadt organisieren.“

Auch für Kirsten Jüttner, Leiterin der Landesvertretung des Verbandes der Ersatzkassen, ist die Errichtung von Pflegestützpunkten in Mecklenburg-Vorpommern eine Erfolgsgeschichte. Für sie steht besonders das Thema Vernetzung aller Partner ganz oben auf der Agenda, um eine neutrale, qualitativ hochwertige Beratung und Unterstützung zu garantieren. „Der Pflegestützpunkt in der Rostocker Südstadt ist dabei ein weiterer Schritt bei dem bedarfsgerechten Ausbau dieses Angebots für die Bürgerinnen und Bürger.“

Öffnungszeiten : Dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr



Pflegestützpunkt Lütten Klein , Warnowallee 30, Tel. 0381 381-1507 und -1508 , Fax 0381 381-1505, E-Mail: pflegestuetzpunktnord@rostock.de

Pflegestützpunkt Südstadt , Erich-Schlesinger-Straße 28, Tel. 0381 381-1506 und -1509, Fax 0381 381-1510, E-Mail: pflegestuetzpunktsued@rostock.de

Internet: www.pflegestuetzpunktemv.de