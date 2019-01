Hinweis aus den USA : 16-jähriger Rostocker drohte mit Amoklauf

Ein 16-jähriger Rostocker hat in den Sozialen Medien Überlegungen zu einem Amoklauf offen gelegt.

von Nicole Pätzold-Glaß

25. Januar 2019, 12:18 Uhr

Rostock | Ein 16-jähriger Rostocker Schüler hat einen über die sozialen Medien Überlegungen zu einem Amoklauf offen gelegt. Da das auf Englisch passierte, wurden amerikanische Sicherheitsbehörden auf ihn aufmerksam und gaben dem Landeskriminalamt (LKA) den Hinweis. Das verständigte die zuständige Polizeidienststelle. Die Beamten standen prompt vor der Tür des 16-Jährigen und seiner Mutter.

Der Junge gab alles zu, "bestritt aber jegliches Interesse an der tatsächlichen Planung oder Ausführung eines Amoklaufs", so das LKA. Waffen fanden diese im Haus nicht. Der 16-Jährige erklärte, dass er sich über die Folgen seiner Äußerungen nicht im Klaren gewesen sei und entschuldigte sich bei den Beamten.

Häufig würden in Sozialen Medien unüberlegte Äußerungen getätigt und so einer unüberschaubar hohen Anzahl von Personen zugänglich gemacht, erklärt das LKA. "Sind diese Äußerungen oder Veröffentlichungen jedoch strafrechtlich relevant, können sie unter Umständen dazu führen, dass noch am gleichen Abend die Polizei vor der Tür steht, um den Sachverhalt aufzuklären."

Im Einzelfall drohen nicht nur strafrechtliche Konsequenzen, sondern unter Umständen auch hohe Kosten für Einsatzmaßnahmen.