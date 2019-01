Kröpeliner-Tor-Vorstadt : Sprayer auf frischer Tat erwischt

Nach Hinweis stellen Beamte den 22-Jährigen in der Margaretenstraße. Drei weitere Männer verdächtig.

von NNN

24. Januar 2019, 12:22 Uhr

Rostock | Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag einen 22 Jahre alten Sprayer auf frischer Tat gestellt. Die Beamten waren gegen 3 Uhr von einem Zeugen alarmiert worden, der den Mann dabei beobachtet hatte, wie er eine Hauswand in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt mit einem etwa 5,50 mal 2,20 Meter großen Schriftzug besprühte. Als die Polizisten anrückten, versuchte er noch, sich in einem dunklen Hauseingang in der Margaretenstraße zu verstecken - vergeblich. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Stralsunder einen Beutel voller Spraydosen. Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Ob drei weitere, in unmittelbarer Nähe angetroffene Personen ebenfalls beteiligt waren, prüfen die Ermittler derzeit noch. Die Männer im Alter von 21, 25 und 30 Jahren hatten Farbreste an den Händen, die zur frischen Farbe des Graffitis passten. Auch gegen sie wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.