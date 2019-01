Premiere : Fontane-Schauspiel am Volkstheater Rostock

Uraufführung von "Grete Minde" nach einer Vorlage des berühmten Autoren steht im Großen Haus bevor.

04. Januar 2019, 14:00 Uhr

Rostock | Zu Ehren Theodor Fontanes feiert das Volkstheater Rostock am Freitag, 11. Januar, um 19.30 Uhr die Premiere seines Schauspiels "Grete Minde". Bei der Uraufführung handelt es sich um eine Koproduktion mit dem Theater an der Parkaue – Junges Staatstheater Berlin.

In diesem Jahr wäre der herausragende Autor 200 Jahre alt geworden. In "Grete Minde" liefert er eine einfühlsame Beschreibung einer an sozialer Ungleichheit und Fremdenfeindlichkeit zerbrechenden Frau. Dazu inspiriert wurde er von der wahren Geschichte der – vermutlich zu Unrecht – 1617 in Tangermünde als Brandstifterin hingerichteten Namensgeberin des Stücks. Fontane ruft zu Mitmenschlichkeit, Toleranz und Respekt vor den anderen auf.

Im Schauspiel widerfährt der elternlosen Grete Minde "ein unbillig Recht, ein totes Recht". Die Tochter einer Fremden, die von ihrer Verwandtschaft ausgenutzt und schikaniert wird, läuft eines nachts weg, schlägt sich durch, bekommt ein uneheliches Kind und kehrt schließlich verzweifelt nach Hause zurück. Doch dort wird ihr Obdach und Erbe verweigert – gestützt auf den Meineid ihres Halbbruders und die Herzlosigkeit der Entscheidungsträger.

Für die Inszenierung im Großen Haus zeichnet Kay Wuschek verantwortlich. Auf der Bühne stehen Petra Gorr, Sandra-Uma Schmitz, Sophia Platz, Bernd Färber, Ulrich K. Müller, Ulf Perthel, Steffen Schreier und Alexander von Säbel. Eine weitere Aufführung ist am Sonnabend, 19. Januar, um 19.30 Uhr im Großen Haus, Doberaner Straße 134, geplant.