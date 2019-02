Quiz-Wettbewerb : Rostocker wollen "Beste Klasse Deutschlands" werden

Schüler der 7C von der CJD Christophorusschule treten beim ZDF-Kindersender Kika an.

von Iris Leithold

22. Februar 2019, 14:44 Uhr

Rostock | Zwei siebte Klassen aus Mecklenburg-Vorpommern wollen in den nächsten Wochen die "Beste Klasse Deutschlands" werden. Die Mädchen und Jungen der 7C von der CJD Christophorusschule in Rostock und der 7A des Gymnasiums Fridericianum in Schwerin haben es zusammen mit 30 anderen Schulklassen aus dem gesamten Bundesgebiet in die neue Auflage Quiz-Wettbewerbs des ZDF-Kindersenders Kika geschafft, wie der Sender an seinem Sitz in Erfurt mitteilte.

Beworben hatten sich den Angaben zufolge mehr als 1200 Klassen der Jahrgangsstufen 6 und 7. Sie mussten sich ein witziges Format überlegen, um sich den Redakteuren der Sendung zu präsentieren. Die Schweriner drehten einen Kurzfilm.

Die Produktion der 21-teiligen Quiz-Show mit Moderator Malte Arkona und prominenten Gästen beginnt dem Sender zufolge im März. Ab Mai seien die Folgen bei Kika und im "Kika-Player" zu sehen. Das Erste zeigt das Superfinale im Juni.

Wer "Die beste Klasse Deutschlands" werden möchte, muss K.-o.-Runden in drei Shows für sich entscheiden. Zum Auftakt kämpft jede Klasse um die Qualifikation für das Wochenfinale. Die Sieger der vier Wochenfinal-Shows schaffen es dann ins große Superfinale. Der Hauptgewinn für "Die beste Klasse Deutschlands" ist eine fünftägige Reise für die ganze Klasse nach Athen.