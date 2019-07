Radioempfang eingeschränkt : Wartungsarbeiten am Sendemast Toitenwinkel

Am Dienstag zwischen 10.05 Uhr und 13 Uhr werden Wartungsarbeiten am Sendemast Rostock – Toitenwinkel I vorgenommen.

15. Juli 2019, 17:17 Uhr

Rostock | Am Dienstag zwischen 10.05 Uhr und 13 Uhr werden Wartungsarbeiten am Sendemast Rostock – Toitenwinkel I vorgenommen. Radiohörer in den Regionen Rostock und Güstrow müssen sich auf Einschränkungen beim Radioempfang einstellen. Grund für die zeitweisen Abschaltungen sind dringende Wartungs- und Reparaturarbeiten der Firma Mediabroadcast am Sendemast Rostock-Toitenwinkel.

Betroffen sind alle UKW-Radioprogramme in diesen Regionen sowie DAB+ Radio und der digitale Fernsehempfang über DVB-T2.

NDR informiert seine Hörer, dass NDR 1 Radio MV auch via Internet empfangen werden kann. NNN