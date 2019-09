Rövershagen : Karls Erlebnis-Dorf präsentiert die schönsten Kronen

Der Kreislandfrauenverband Bad Doberan setzt ein Symbol für die harte Arbeit der Bauern und die gute Ernte.

von Anja Engel

20. September 2019, 16:00 Uhr

Rövershagen | Die Festscheune in Karls-Erlebnisdorf in Rövershagen ist gut gefüllt. In der Mitte warten mehrere Frauen auf ihren großen Auftritt, denn gleich dürfen sie ihre wundervollen Getreidekunstwerke allen Besuchern und geladenen Gästen präsentieren. Gemeinsam mit der stellvertretenden Landrätin Anja Kerl (SPD) und Stephanie Dahl von Karls Erlebnis-Dorf hat am Freitag der Kreislandfrauenverband Bad Doberan die Erntekronenschau eröffnet. "Es ist das erste Mal, dass wir an diesem tollen Ort unsere Kronen ausstellen können. So können wir diesen Brauchtum der Ernte sowohl den Besuchern als auch den Kindern näher bringen", freut sich Petra Zeitzen, Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes.

Anja Engel





Eine starke Botschaft

Sieben Kronen hängen 14 Tage lang in der Scheune - eine schöner als die andere. Mehre Tage haben die Frauen des Verbandes daran gearbeitet. Für Zeitzen habe dies eine starke Botschaft, denn in ihrer Herstellung stecke viel Arbeit und Mühe. Damit stehe sie auch für die harte Arbeit der Bauern. "Es ist viel Geschick notwendig, um solch eine Krone herzustellen. Wir als Landkreis sind stolz, die Schau mit eröffnen zu können, denn die Landfrauen zeigen was gute Landwirtschaft für uns bedeutet", betont Anja Kerl, stellvertretende Landrätin des Landkreises Rostock, die den Schirmherren, Landrat Sebastian Constien (SPD), vertrat. Ebenso hob sie hervor, dass seit mehr als 25 Jahren die Landfrauen gute Impulse für die Landwirtschaft gäben, die dreiviertel der regionalen Wirtschaft ausmache.

Spende an Rostocker Tafel und Krebsverein

Auch Stephanie Dahl zeigte sich sehr angetan von der Schönheit und Authentizität der Kronen: "Ich freue mich, dass wir von Karls die Kronen ausstellen, denn sie passen zu uns, denn auch wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb." Alle Kronen können käuflich erworben werden, sowie auch die ebenfalls ausgestellten liebevoll gebundenen Heufiguren. Die Hälfte des Erlöses geht an die Rostocker Tafel und den Krebsverein und der Rest kommt dem Verband zugute. "Wir werden auch eine Krone erwerben und vielleicht machen wir im kommenden Jahr eine Erdbeerkrone, denn zu dieser Zeit geht auch unsere Ernte zu Ende", so Stephanie Dahl.

Begleitet wurde die Eröffnung von den Schülern der Grundschule Rövershagen, die Herbstlieder und ein kleines Theaterstück mit im Gepäck hatten. Auch zwei Frauen aus Kühlungsborn waren zugegen und standen symbolisch dafür, was die Landwirtschaft hervorbringt und wie wichtig sie für das Wohlergehen der Menschen ist.

