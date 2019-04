Rövershagen : Unbekannte bewerfen Bahn mit Steinen

Gleich zweimal haben unbekannte Täter am Wochenende Regionalbahnen bei Rövershagen mit Steinen beworfen.

von NNN und DPA

01. April 2019, 13:02 Uhr

Rostock | Unbekannte haben am Wochenende zwei Mal die Regionalbahn zwischen Rostock-Hauptbahnhof und Graal-Müritz mit Steinen beworfen. Wie die Bundespolizei am Montag berichtet, hatten am Freitagabend gegen 21.22 Uhr vier bis fünf Personen einen Zug bei Rövershagen mit Steinen beworfen und dabei drei Scheiben zerstört.

Auch am Samstag zwischen 22.12 und 22.39 Uhr seien auf derselben Bahnstrecke vier Fensterscheiben durch Steinwürfe beschädigt worden. Reisende seien in beiden Fällen nicht verletzt worden. Es werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nummer 0381/2083111 oder -112 entgegen sowie unter der kostenfreien Hotline der Bundespolizei 0800 /6888000 und an jeder Polizeidienststelle.