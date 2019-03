Rostock : 36-Jähriger tot aus der Warnow geborgen

Trauriges Ergebnis nach großangelegter Suche. Passanten hatten Kleidungsstücke am Ufer entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

von NNN

22. März 2019, 08:30 Uhr

Rostock | Die Polizei hat am Donnerstagabend eine männliche Leiche aus der Warnow in Rostock gezogen. Passanten hatten gegen 20 Uhr am Ufer mehrere Kleidungsstücke entdeckt, aber nicht deren Besitzer. Sie alarmierten die Einsatzkräfte. Die leiteten sofort eine Suche an Land und auf dem Wasser ein. Dabei kamen Polizeihubschrauber sowie Kräfte der Wasserschutzpolizei zum Einsatz. Außerdem rückten Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte mit zwei Rettungstauchern, einem Rettungsboot sowie Beleuchtungstechnik an.

Nach einer anderthalbstündigen Suche fanden sie schließlich eine leblose männliche Person im Wasser. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um einen 36-jährigen Mann aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte handelt. Die genauen Umstände zum Hergang und Ursache des Geschehens werden nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Nach jetzigem Kenntnisstand liegt keine Straftat vor.