Rostock : Animal’s Secret siegen bei Landesrockfestival

Die Rostocker sind Nachwuchsband des Jahres. Sie werden MV am 9. November beim Bundesfinale in Salzwedel vertreten.

von NNN

20. Oktober 2019, 15:02 Uhr

Rostock | Die Rostocker Indie-Band Animal’s Secret ist beim 27. Landesrockfestival im Mau-Club am Sonnabend als Nachwuchsband des Jahres ausgezeichnet worden. Die Musiker können sich über 1000 Euro Produktions- und 3000 Euro Tourförderung freuen. Zudem werden sie MV am 9. November beim Bundesfinale des Local Heroes Contests in Salzwedel vertreten.

"Ihr wart von Anfang an unsere Favoriten", so das Feedback der Juroren für Animal’s Secret, die durch einprägsame Hooks und ihre unaufgeregte Bühnenpräsenz überzeugten. In der Jury saßen in diesem Jahr Musikjournalistin und Bloggerin Birgit Reuther, Künstlermanagerin Lisa Reuter und Veranstalter Daniel Kempf. Zudem gewannen Animal’s Secret auch die Publikumsabstimmung.

Die ebenfalls in Rostock beheimatete Rockband SOAB konnte sich über den zweiten Platz und eine Tourförderung in Höhe von 3000 Euro freuen.