Rostock : Azubis starten in neuen Lebensabschnitt

Rund 100 junge Menschen wurden zum Ausbildungsbeginn in der Rostocker Stadtverwaltung, Südstadtklinik und RSAG begrüßt.

von NNN

03. September 2019, 15:00 Uhr

Rostock | Nach ihrem Schulabschluss hat für zahlreiche junge Männer und Frauen mit dem Beginn ihrer Ausbildung ein neuer Lebensabschnitt begonnen. So auch für die 102 Azubis, die am Montag im Rostocker Rathaus, dem Klinikum Südstadt und der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) begrüßt werden konnten.

Erster Tag für OB und Azubis

Für die 21 Auszubildenden in der Rostocker Verwaltung übernahm der neue Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) die Aufgabe an seinem ersten Arbeitstag. "Wir haben heute gemeinsam unseren ersten Tag und sind mit vielen Erwartungen ins Rathaus gegangen", so Madsen. In den nächsten drei Jahren werden neun von ihnen zu Verwaltungsfachangestellen in der Fachrichtung Kommunalverwaltung, je vier zu Kaufleuten für Büromanagement und Gärtnern in der Fachrichtung Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau sowie zu Vermessungstechnikerin, Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachbereich Bibliothek, sowie zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit ausgebildet. Zudem wurden neun Anwärter wurden auf Probe verbeamtet und beginnen Anfang Oktober ein Studium der Öffentlichen Verwaltung.

Klinikum Südstadt Rostock





69 junge Menschen lernen am Südstadtklinikum

Am Klinikum Südstadt Rostock konnte Pflegedienstdirektorin Sylvia Waterstradt 69 Auszubildende willkommen heißen. Dazu zählen 47 Gesundheits- und Krankenpfleger, fünf Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, elf Hebammen, vier Operationstechnische Assistenten und zwei Medizinische Fachangestellte. "Unsere neuen Azubis konnten wir aus rund 700 Bewerbungen auswählen. Die Vielzahl an Bewerbungen freut uns sehr", so Waterstradt. Seit 54 Jahren wird an dem Klinikum ausgebildet.

Rostocker Straßenbahn AG





Ziel der RSAG: Übernahme der jungen Lehrlinge

Ihr Interesse am Umgang mit Menschen und Fahrzeugen sowie technisches Verständnis wollen 13 junge Leute ab sofort bei der RSAG unter Beweis stellen. Hier konnten neun künftige Fachkräfte im Fahrbetrieb, zwei angehende Mechatroniker sowie zwei Kfz-Mechatroniker begrüßt werden. "Unser Ziel ist grundsätzlich die Übernahme nach erfolgreich bestandener Ausbildung", erklärt Vorstand Yvette Hartmann, die die Azubis zusammen mit Vorstand Jan Bleis empfing.