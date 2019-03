Klassisches Festival : Musiker gestalten Projekt „Bach in the Subways”

„Bach in the Subways” – der Bachverein Rostock nimmt zum zweiten Mal an dem weltweiten Projekt teil.

von Georg Scharnweber

21. März 2019, 13:11 Uhr

Rostock | „Bach in the Subways” – der Bachverein Rostock nimmt zum zweiten Mal an dem weltweiten Projekt teil. Mangels U-Bahn in Rostock ist das KTC am Donnerstag von 11 bis 18 Uhr Bühne für Pianisten und andere Musiker. Den Auftakt übernahm Hobbypianist Wolfgang Rummelt mit dem bekannten Präludium in C-Dur.

Georg Scharnweber





Im Laufe des Tages treten auch Schüler des Rostocker Konservatoriums auf, der Kinderchor der Heiligen-Geist-Kantorei singt, eine Flöte und eine Violine werden erklingen.