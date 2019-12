Rostock : Baracke geht in Flammen auf – Brandstifter am Werk?

Gegen 16 Uhr war am Samstag in der Waldemarstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten zwei Stunden.

von NNN

22. Dezember 2019, 13:50 Uhr

Rostock | Eine leerstehende Baracke hat am Samstag in der Waldemarstraße in Rostock gebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache war gegen 16 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit vier Löschzügen an und war fast zwei Stunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Währenddessen war die Waldemarstraße voll gesperrt.



Der Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die genaue Ursache des Feuers wird derzeit ermittelt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.