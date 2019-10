Rostock : Brennende Autos in der KTV – Polizei sucht Zeugen

Der Feuerteufel könnte ein Mittdreißiger sein. Eine Kamera zeigt ihn mit einem 10-Liter-Kanister nahe des Tatorts.

14. Oktober 2019, 16:53 Uhr

Rostock | Nachdem am Sonntag in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden, bittet die Polizei um Mithilfe. Ins Visier der Ermittler ist ein noch unbekannter Mann geraten, nach dem jetzt mit Fotos einer Überwachungskamera gefahndet wird.



Er ist zirka 30 bis 35 Jahre alt sowie 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte die blonden Haare um sein schmales Gesicht zu einem Pferdeschwanz gebunden. Er trug einen olivgrünen Parka mit Kapuze und hatte einen schwarzen 10-Liter-Plastikkanister dabei.

Sieben Fahrzeuge in Flammen aufgegangen

Gegen 5.30 Uhr wurde am Sonntagmorgen Am Kabutzenhof nahe der Volkshochschule zunächst ein Transporter VW T4 in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über. Letztlich wurden sieben parkende Fahrzeuge, eine Mülltonne, mehrere Fahrräder, ein -anhänger sowie eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhaus beschädigt. Der verursachte Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in der Ulmenstraße 54 sowie unter Telefon: 0381/49161616, an jeder anderen Polizeidienststelle oder via Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.