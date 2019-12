Liveticker : So laufen die Demonstrationen in der Südstadt

500 Teilnehmer hat die AfD angemeldet. Sie ziehen vom Hauptbahnhof zur Nobelstraße. Gegenproteste sind angekündigt.

von NNN

02. Dezember 2019, 18:00 Uhr

Rostock | Unter dem Motto "Keine Moschee in Rostock" beginnt um 18.30 Uhr am Hauptbahnhof die Demonstration der Alternative für Deutschland. Sie führt über die Goethestraße und den Südring bis zur Nobelstraße. Das Bündnis Rostock nazifrei hat zu Gegenprotesten in der Gerhart-Hauptmann- und Erich-Schlesinger-Straße aufgerufen. Wir berichten live vom Demo-Geschehen.