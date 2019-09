Rostock : Ein Gingko für den Rosengarten

Rund 100 Rostocker setzen ein Zeichen gegen den Kahlschlag in der Innenstadt. Im Park entstehen mehr als 150 Wohnungen.

von NNN

22. September 2019, 14:00 Uhr

Rostock | Klimaschutz fängt vor der Haustür an. Das dachten sich ungefähr Hundert Rostocker, die am Sonnabend der Einladung des Vereins Grüner Greif zum Park-Nick II in den Rosengarten gefolgt sind. Sie wollten ein klares Zeichen setzen: Denn auf dem Areal am Steintor entstehen neue Wohnungen und dafür muss Grün weichen.

94 Bäume wurden im Januar gefällt, weitere sollen folgen. Zumindest ein junger Gingko steht jetzt wieder nahe der Blutbuche im Rosengarten. Gespendet wurde er von der Firma Glaevke Pflanzen & Gärten. Der Baum soll die Verantwortlichen in den Rostocker Behörden erbauen, so die Aussage vonseiten des Vereins Grüner Greif.

Christiane Schünemann