Rostock : Wohnen in Rostock: Wien als Vorbild?

Was macht die Metropole besser als andere Städte? Die Direktorin des Unternehmens Wiener Wohnen antwortet.

von Stefan Menzel

31. August 2019, 05:00 Uhr

Rostock | Die Bevölkerungszahl das Hansestadt steigt stetig. Immer mehr Menschen wollen in der größten Stadt des Landes wohnen, die nach der Entschuldung im vergangenen Jahr wirtschaftlich sehr gut dazustehen scheint. Einziges Manko für viele: Es gibt zu wenige Wohnungen. Häufigste Indikatoren dafür sind die insgesamt gestiegenen Mieten und die geringe Leerstandsquote. Beim städtischen Unternehmen Wiro lag sie zum Jahresende 2018 bei lediglich 1,25 Prozent. Experten halten einen Leerstand von drei bis fünf Prozent für angemessen.

Am Sonnabend findet eine wohnungsbaupolitische Konferenz der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in der Hanse Messe statt. Neben Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) werden Rolf Elgeti, Aufsichtsratvorsitzender der TAG Immobilien AG und Hansa-Investor, sowie Karin Ramser vom kommunalen Wohnungsunternehmen Wiener Wohnen dort sprechen. Mit der Direktorin der größten kommunalen Hausverwaltung Europas sprach vorab NNN-Redakteur Stefan Menzel.

Was macht Wien anders als einige andere europäische Städte?

Karin Ramser: Ich denke der Vorteil von Wien ist der hohe Anteil von Gemeindewohnungen und gefördertem Wohnraum. In Wien sind das etwa 440.000 Wohnungen. Die Stadt hat immer gebaut und nie versucht den Bestand zu veräußern.

Welche Vorteile sehen Sie in dem so genannten Wiener Modell?

Erstens bekomme ich damit keine Ghettoisierung, sondern eine gute soziale Durchmischung. Zweitens findet keine Verdrängung von Menschen in das Umland statt, was ein Einpendeln verhindert und ökologisch positiv ist. Drittens: Wenn ich weniger Einkommen für Miete ausgeben muss, habe ich mehr Geld für andere Dinge, was eine Kaufkraftsteigerung bedeutet. Und viertens werden Menschen, die in Gemeindewohnungen wohnen nicht stigmatisiert. In Wien, das betont auch unser Bürgermeister und ehemaliger Wohnbaustadtrat immer wieder, kann man nicht an der Visitenkarte ablesen, welches Einkommen jemand hat.

Damit können auch wohlhabende Wiener eine Gemeindewohnung günstig anmieten? Sollten nicht die Mieten dem Einkommen entsprechend gestaffelt werden?

Wie soll das denn bitte in der Praxis aussehen? Wir haben ja längst nicht mehr so lineare Erwerbsbiografien wie in den 1970er-Jahren. Heute verdienen Sie mit 50 mitunter weniger als Sie mit 35 hatten. Und wie geht man dann mit Themen wie vorübergehender Arbeitslosigkeit, Altersteilzeit et cetera um? Oder denken Sie an junge Kreative oder Ein-Personen-Unternehmen, bei denen mit der Auftragslage auch jährlich das Einkommen schwankt. Da müssten Sie dann als Hausverwaltung ständig Einkommen überprüfen und Mieten anpassen, was sie ganz nebenbei gesagt bei der bestehenden Gesetzeslage gar nicht dürften.

Stefan Menzel





Was können Sie anderen Städten empfehlen, in denen Wohnungsmangel oder zu hohe Mieten herrschen?

Die Politik hat zwei Möglichkeiten: Sie kann sich am Markt beteiligen wie in Wien, wo 60 Prozent der Wohnungen im Gemeindebau oder geförderten Wohnbau sind. Das hat eine dämpfende Wirkung. Die zweite Möglichkeit ist, durch Gesetze regulativ einzugreifen, um die freien Kräfte des Marktes in den Griff zu bekommen.

Dementsprechend haben es die Städte selbst verschuldet, wenn es jetzt zu wenig Wohnungen gibt?

In Wien wird Wohnen als Menschenrecht angesehen. Aber er gibt verschiedene politische Zugänge. Man kann den sozialen Wohnraum fördern und den Wohnungsmarkt aktiv gestalten. Aber es gibt auch andere, die meinen, es gibt einen Markt und der wird das alleine regeln. Dort wird die Bevölkerung dann immer weiter an den Stadtrand gedrängt und muss immer weitere Strecken zum Arbeitsplatz pendeln. Ich bin sehr glücklich, in Wien und nicht in einer anderen Stadt zu wohnen. Ich fahre von daheim zehn Minuten ins Büro. Das ist Lebensqualität.

Zur Person: Karin Ramser Die 47-jährige gebürtige Wienerin Karin Ramser ist Juristin und leitet seit Dezember 2017 das kommunale Wohnungsunternehmen Wiener Wohnen. Vor ihrer Tätigkeit für die österreichische Hauptstadt war Ramser in einer Mietervertretung tätig. Innerhalb der Stadtverwaltung übernahm sie nach Stationen im Bereich Gewerberecht und Finanzen im Jahr 2012 die Funktion der stellvertretenden Direktorin von Wiener Wohnen.

Kommentar von Stefan Menzel: Eine Aufgabe für ganze Generationen Das Wiener Modell des kommunalen Wohnungsbaus wird von vielen Experten gelobt. Kritik an der österreichischen Wohnungspolitik ist kaum zu hören. Die Mietpreise sind mit zehn Euro pro Quadratmeter vergleichsweise moderat und die soziale Durchmischung stimmt ebenfalls in Österreichs Hauptstadt. Doch wer glaubt, das Modell könne einfach übertragen werden und bereits im nächsten Jahr hätte sich der Wohnungsmarkt entspannt, der liegt falsch. Schließlich haben die Wiener vor genau 100 Jahren bereits den Grundstein für ihren jetzigen Wohnungsbestand gelegt. Allein bis 1934 wurden 63000 Wohnungen errichtet. Eine gewaltige Leistung! Zudem wurden nie welche verkauft. Stets gab es die politische Übereinkunft, daran nicht zu rütteln. Fortwährend wurden sogar Grundstücke dazu gekauft. Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür in Rostock politische Mehrheiten gibt …