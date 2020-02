Rostock : In diese Gehwege investiert die Stadt 2020

Insgesamt fließen 400.000 Euro in kleinere Reparaturen. Größere Arbeiten erfolgen unter anderem in Reutershagen.

von Aline Farbacher

21. Februar 2020, 05:00 Uhr

Rostock | Ein Spaziergang oder auch nur der alltägliche Arbeitsweg kann auf Rostocks Gehwegen schnell zur Holperpatie werden. Für Sanierungen war in den vergangenen Jahren jedoch kein Geld im Haushalt übrig - nur notdürftige Reperaturmaßnahmen konnten durchgeführt werden, teilt Heike Schröder vom Amt für Verkehrsanlagen mit. Das soll sich nun ändern.

2019 wurden die Ortsbeiräte dazu aufgefordert, eine Liste mit den drei sanierungsbedürftigsten Wegen ihres Stadtteils beim Amt einzureichen. Zusammen kamen 49 Vorschläge. Diese werden derzeit noch geprüft - vier größere Baustellen geht die Stadt jedoch schon 2020 an.



Prioritätenliste wird abgearbeitet

2020 sind im Haushalt der Stadt 400.000 Euro für Kleinstreparaturen im Bereich der Gehwege eingeplant. Zusätzlich werden weitere 800.000 Euro bereitgestellt, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit.

Dieses zusätzliche Geld fließe laut Schröder in vier größere Maßnahmen. Hierzu zählen Sanierungen von Gehwegen in der Matthias-Thesen Straße in Reutershagen, der St.-Petersburger Straße in Lütten Klein, der Bertolt-Brecht-Straße in Evershagen und Am Kringelgraben in Biestow. Diese hätten seit längerem auf den Wunschlisten der Ortsbeiräte gestanden, so Schröder.

Die neuen Vorschläge der Ortsbeiräte aus 2019 sollen die Prioritätenliste der Stadtverwaltung ergänzen und somit die Sanierung optimieren, erklärt Schröder. Derzeit werde der Zustand der eingereichten Gehwege überprüft.

Anschließend würden die Ergebnisse den Ortsbeiräten vorgestellt. "In der sich hieraus zwangläufig ergebenen Diskussion mit der Bürgervertretung werden eventuell noch Maßnahmen verschoben oder angepasst", erklärt Schröder.

Ortsbeiräte reichten viele Vorschläge ein

Insgesamt kamen 49 Vorschläge zusammen. Einige Ortsbeiräte hätten keine Gehwege zur Sanierung vorgeschlagen andere wiederum mehr als die angefragten drei, so Schröder.

"Wir haben zwar eine Prioritätenliste erstellt, aber wir könnten noch mal 10 Straßen drauf schreiben", erklärt die stellvertretende Vorsitzende des Ortsbeirates Reutershagen, Adelheid Priebe (SPD).

Neben der Heinrich-Schütz-Straße, landete laut Priebe auch der Gehweg in der Matthias-Thesen Straße auf der Liste, welcher in diesem Jahr saniert wird. "Wenn es regnet, muss man dort Slalom laufen", so Priebe. Allerdings merkt sie an: "In anderen Stadtteilen sieht es ja nicht besser aus".

Zu den Spitzenreitern mit insgesamt neun Einreichungen, gehörte der Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Laut des Ortsbeiratsvorsitzenden Felix Winter (Grüne) sei der eingereichte Weg am Eingang zum Thomas-Müntzer-Platz ein Paradebeispiel dafür, wie eine Sanierung vorbeugend geschehen könne. "Wenn man da noch ein Jahr wartet, dann ist der richtig kaputt", erklärt er. Hauptproblem im Viertel: Gehwege, welche durch falsch parkende Autos langsam kaputt gingen, so Winter.

Sanierungen längst überfällig

"Seit zwei Jahren haben wir den Gehweg Am Kringelgraben auf der Tagesordnung. Laut Aussage der Stadt, war bisher dafür kein Geld da", erklärt der Vorsitzende des Ortsbeirates Biestow, Gunnar Kunze (Rostocker Bund). Er freut sich darüber, dass die Holperpartie dort in diesem Jahr ein Ende finden soll.

Über die Sanierung des Gehweges in der St. Petersburger-Straße in Lütten-Klein, freut sich Ortsbeiratsvorsitzende Gabriele Bolz (CDU): "Die Anwohner wechseln dort sehr oft die Gehwegseite, weichen teilweise auf die Straße aus. Das ist sehr gefährlich", erklärt sie. Die Straße sei Dauerthema im Ortsbeirat - lange war jedoch nichts passiert. "Langsam kommen wir in Erklärungsnot gegenüber den Anwohnern", so Bolz.

"Im März 2020 wird es einen Termin mit den Bürgervertretungen der Ortsteile über die Planungen von zukünftigen Gehwegsanierungen geben", erklärt Schröder