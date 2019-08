Rostock : Kreative laden zum Schnuppern und Mitmachen ein

Am Wochenende präsentieren junge Unternehmen und Vereine aus dem Warnow Valley sich und ihre Arbeit beim 5. Open-Air.

von NNN

30. August 2019, 11:48 Uhr

Rostock | Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der Kreativen. Am Sonnabend und Sonntag öffnen rund 40 junge Unternehmer und Vereine ihre Ateliers und Werkstätten bereits zum fünften Mal zum alljährlichen Open-Air im Warnow Valley am Stadthafen und haben für Besucher ein vielseitiges Kulturprogramm und zahlreiche Mitmachaktionen vorbereitet.

Am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr verwandelt sich das Gelände, Warnowufer 29-31, in ein pulsierendes Festareal mit Livemusik, Wohnwagen-Bühne, Ausstellungen, Kino, Workshops, Flohmarkt leckerem Essen aus der Region und vielem mehr. Zudem kann den Kreativen bei ihrer Arbeit nicht über die Schulter geschaut, sondern auch mitgemacht werden. Passend dazu ist auch die Illustrade wieder mit einer bunten Fotoausstellung dabei.

Warnow Valley Kultur-& Kreativquartier





Entspannung versprechen ein Saunafass, Massagen und beim mobilem Barbershop können sich Besucher einen frischen Look verpassen lassen. Musik gibt es am Sonnabendabend von Lappalie, Slow, Jörg Knüppel und Band sowie Country King auf die Ohren und am Sonntag von Another Pair.



Das ausführliche Programm findet sich unter www.warnowvalley.de.