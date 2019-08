Rostock : Nachbesserung beim Kita-Planer gefordert

Viele Einrichtungen umgehen das Portal und führen eigene Listen. Das benachteiligt viele Eltern, so die SPD-Fraktion.

21. August 2019, 05:00 Uhr

Rostock | Angesichts der neuesten Beschwerden von Eltern fordert die SPD-Bürgerschaftsfraktion wesentliche Nachbesserungen beim Kita-Planer. "Die aktuelle Situation ist für die Eltern vollkommen unbefriedigend. Das muss sich ändern", erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thoralf Sens.

So sei es bezeichnend, wenn Träger öffentlich zugeben, eigene Anmeldelisten zu führen und somit den Kita-Planer auszuhebeln. "Auch dass nicht alle Kitas teilnehmen, ist nicht hinnehmbar", so Sens weiter. Die SPD fordert, dass die Teilnahme aller Einrichtungen am Kita-Planer verpflichtend und Grundlage für die Vergabe von Plätzen wird.

"Das nach 5 Jahren immer noch solche Probleme bestehen, ist aus unserer nicht nachvollziehbar. Hier fordern wir eine schnelle Lösung durch die Verwaltung", so Sens abschließend.

