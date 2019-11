Rostock : Onleihe MV ist Bibliothek des Jahres

Mehr als 13.500 Kunden nutzen mittlerweile das Angebot des Landesverbunds.

14. November 2019, 17:51 Uhr

Der mit 4000 Euro dotierte Preis "Bibliothek des Jahres 2019 in MV" geht in diesem Jahr an gleich 34 Bibliotheken im Land: Ausgezeichnet wurde der Landesverbund Onleihe Mecklenburg-Vorpommern, wie der Landesverband der Bibliotheken am Donnerstag in Rostock mitteilte. Damit werde die vorbildliche und innovative Arbeit des Online-Portals gewürdigt.

Die Onleihe ist 2015 an den Start gegangen und verzeichnet anhaltend wachsende Zahlen. Fast 80.000 Medien wurden 2018 über die Onleihe angeboten. Bei mehr als 13.500 Kunden seien rund 474.000 Downloads registriert worden, hieß es. Das sei eine Steigerung von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Onleihe Mecklenburg-Vorpommern ist das landesweit größte gemeinsame digitale Angebot der öffentlichen Bibliotheken im Land. Auch in der Rostocker Stadtbibliothek können Nutzer über das Portal Bücher, Cds und andere Medien ausleihen.