Rostock : Ortsbeiräte des Westens planen das kommende Jahr

Gremienvorsitzende aus Evershagen, Lütten Klein und Reutershagen stellen ihre Arbeitsschwerpunkte für 2020 vor.

von Karsten Seifert

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

Das Jahr 2020 ist erst wenige Wochen alt. Doch die Terminkalender der Ortsbeiräte sind mit Themen bereits prall gefüllt. Bauvorhaben, Sanierungen, aber auch Feste und Begegnungen mit den Einwohnern stehen auf ihrer Agenda.

"Am 17. April findet wieder unsere Aktion 'Evershagen räumt auf' statt", sagt Niels Schönwälder (SPD), Vorsitzender des Ortsbeirates Evershagen. "Gemeinsam mit Schülern und Einwohnern machen wir einige Orte unseres Stadtteils wieder schick", ergänzt Schönwälder. Gleichzeitig stehen einige Fest auf dem Programm des Ortsbeirates Evershagen. "Am 18. Juni veranstalten wir wieder unser Maibaumfest und bereits zum vierten Mal findet das X-Track-Sport-Event am 10. Oktober statt."

Kranichweg soll saniert werden

Es wird aber nicht nur gefeiert, auch einige Sanierungen und Baustellen sollen in diesem Jahr fertiggestellt werden. Geplant sei die Errichtung eines Radweges von der Theodor-Körner-Straße bis zum Sievershäger Weg. "Das ist eine beliebte Strecke der Einwohner, die nun auch einen Radweg erhalten soll", fügt der Ortsbeiratsvorsitzende hinzu. Außerdem zähle der Kranichweg zu den größten Baustellen, die in diesem Jahr saniert werden sollen. "Dieser Gehweg muss dringend instand gesetzt werden", so Schönwälder weiter.



Vor der Sommerpause der Ortsbeiratssitzungen sei außerdem eine Fahrradtour der Gremienmitglieder geplant, um sich ein aktuelles Bild vom Stadtteil zu machen. "So wollen wir überprüfen, an welchen Stellen noch etwas gemacht werden muss", erklärt Niels Schönwälder. Ständige Themen wie Ordnung und Sauberkeit oder etwa die Entfernung von Graffitis stehen ganzjährig auf der To-Do-Liste des Ausschusses.

Stadtteiljubiläum muss vorbereitet werden

Der Ortsbeirat Reutershagen überlege noch in 2020 einen eigenen Ausschuss für das im nächste Jahr stattfindende Jubiläum des Stadtteils zu gründen. "Dann feiern wir 100 Jahre Stadtteilrecht Reutershagen und schon jetzt müssen wir uns Gedanken um eine schöne Veranstaltung machen", sagt Kathrin Maaß (SPD), Vorsitzende des Ortsbeirates Reutershagen. Nach der voraussichtlichen Fertigstellung des Schutower Kreisels im Juli 2020 sei auch wieder ein Marktfest im Rostocker Stadtteil in der Planung, sagt Gremienmitglied Petra Bartels (Linke).



Gehwege stehen weiter auf dem Haushaltsentwurf

Im diesjährigen Haushaltsentwurf sei außerdem geplant, die eingereichten und noch nicht durchgeführten Gehwegsanierungen aus dem letzten Jahr der Stadtverwaltung noch einmal vorzulegen. Die Werner-Seelenbinder-, die Ernst-Thälmann-, die Johann-Schär- und die Goerdeler Straße seien in einem katastrophalen Zustand, erklärt Vorsitzende Kathrin Maaß aus Reutershagen.

Auch Lütten Klein räumt auf

Doch auch der Ortsbeirat Lütten Klein sieht eine wichtige Aufgabe darin, den eigenen Stadtteil optisch aufzuwerten. "Im April planen wir eine Aufräumwoche im Stadtteil", sagt Martin Raspe, stellvertretender Ortsbeiratsvorsitzender. "Gemeinsam mit Schulen, Vereinen und anderen Institutionen wollen wir Lütten Klein auf Vordermann bringen", fügt er hinzu. "Außerdem planen wir kurz vor der Aufräumwoche eine Fahrradtour der Gremienmitglieder durch den Stadtteil, um zu sehen, wo der Schuh drückt." Weitere Vorhaben des Ortsbeirates seien außerdem ein im September geplantes Stadtteilfest und die Sanierung der Stockholmer Straße, so Raspe.