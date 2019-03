Rostock : Polizisten stoppen betrunkenen Lkw-Fahrer

Der Pole war mit 1,28 Promille auf der Autobahn und in der Hansestadt unterwegs. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

von NNN

08. März 2019, 12:53 Uhr

Rostock | In Schlangenlinien und auffällig langsam ist ein Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag von der Autobahn 19 kommend nach Rostock eingefahren. Zeugen alarmierten über Notruf die Polizei, die den Lkw in der Toitenwinkler Allee stoppen konnte. Bei dem 50-jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille festgestellt. Für den aus Polen stammenden Mann wurden daraufhin eine Blutentnahme und die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Jetzt wird gegen den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.