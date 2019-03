Rostock : Roland Methling wird 65 – und kandidiert wieder

Oberbürgermeister Roland Methling feiert am Sonnabend seinen 65. Geburtstag. Kein Grund, mit der Politik aufzuhören.

von Katrin Zimmer

09. März 2019, 08:00 Uhr

Rostock | Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) feiert am Sonnabend seinen 65. Geburtstag. Den will er ganz privat mit der Familie verbringen, verrät der Noch-Rathauschef. Am Montag werde er wie gewohnt seinen Aufgaben nachgehen. Und mit Politik soll noch lange nicht Schluss sein: Methling will in die Bürgerschaft.

Mit 65 Jahren muss sich der Mitbegründer der Hanse Sail vom Chefsessel verabschieden. Das heißt, er darf bei der Kommunalwahl am 26. Mai nicht erneut als Oberbürgermeister kandidieren. Statt auf der Seite der Verwaltung will Methling ab dem Sommer in der Bürgerschaft mitbestimmen. Er tritt für das von ihm mitgegründete Wählerbündnis Unabhängige Bürger für Rostock (UFR) an. Für das sitzt auch Ehefrau Annegret seit 2014 unter den Stadtvertretern. Ebenfalls antreten will Immobilienhändler und Ex-Empor-Vorstand Jens Gienapp. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Malte Philipp möchte ausscheiden.

Eigentlich würde die Amtszeit von Roland Methling nach der Wahl im Mai noch bis mindestens in den Juli andauern. Im Falle einer Stichwahl sogar noch länger. Für den Sitz in der Bürgerschaft müsste er das Amt allerdings direkt an seinen bisherigen Stellvertreter und ebenfalls Oberbürgermeisterkandidaten Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) abgegeben.