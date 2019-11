Rostock : S-Bahn-Haltestelle in Bramow demoliert

Unbekannte Täter haben am Sonntag drei Scheiben eines Wetterunterstands komplett zerstört. Schaden: zirka 5000 Euro.

von NNN

11. November 2019, 09:44 Uhr

Rostock | Unbekannte Täter haben am Sonntag drei Scheiben eines Wetterunterstands am S-Bahn-Halt Bramow in Rostock komplett zerstört. Der Schaden dürfte sich laut erster Einschätzung auf zirka 5000 Euro belaufen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Hinweise zu auffälligen Personen, die sich in der Nacht des 10. November am S-Bahn-Halt Bramow aufgehalten haben, nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter Telefon: 0381/2083111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800/6888000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Bereits im September waren am selben S-Bahn Haltepunkt mehrere Glasscheiben zerstört worden.