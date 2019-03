Rostock : Warnowtunnel verzeichnet Durchfahrt Nummer 60 Million

Kristine Klose hat am Freitag die 60-millionste Fahrt durch den Warnowtunnel in Rostock gemacht.

von NNN

29. März 2019, 12:15 Uhr

Rostock | Sie ist wie jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich wird sie an der Mautstelle angehalten und gebeten auszusteigen. Der Grund: Kristine Klose hat einen Rekord geknackt. Am Freitag hat sie 60-millionste Fahrt durch den Warnowtunnel in Rostock gemacht.

„Ich nutze den Tunnel zweimal täglich für den Arbeitsweg“, sagt Klose. „Mit dem RFID-Streifen im Auto ist es schnell und einfach.“ Das kontaktlose System schickt Radiowellen von Sender zu Empfänger, um diese zu identifizieren. Warnowtunnel-Geschäftsführerin Yvonne Osterkamp gratuliert. Zum Jubiläum bekam Klose einen Plüschotter, einen Tankgutschein, zwei Karten für die Autotrend-Messe, eine Jahreskarte für Karls Erlebnisdorf und einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro für den Warnow Park.

Laut ADAC gehört der Warnowtunnel zu den sichersten Stadttunneln in ganz Europa.