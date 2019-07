Rostock Zoo : Party mit Assumbo und Nachwuchshoffnung

Im menschlichen Vergleich entspricht das einem Alter von mehr als 90 Jahren.

von NNN

15. Juli 2019, 12:52 Uhr

Rostock | Das Rostocker Urgestein, Silberrücken Assumbo, wird heute 46 Jahre alt. Im menschlichen Vergleich entspricht das einem Alter von mehr als 90 Jahren.

In drei Tagen feiert zudem Gorilladame Eyenga ihren 15. Geburtstag. Indes wächst der einstige Jungspund Kwame aus dem Tierpark Heidelberg immer mehr in die Rolle des künftigen Silberrückens in Assumbos Gruppe rein. Entsprechend groß sind die Hoffnungen im Zoo Rostock auf den ersten Gorillanachwuchs im Darwineum.

Lesen Sie auch:

Er ist Assumbos Nachfolger

Gorilla operiert